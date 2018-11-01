Голова МЗС Польщі: "Форт Трамп" – відповідь на агресію Росії

Майбутнє збільшення американської присутності у Польщі – це реакція на агресивні дії Росії, й це розширення не загрожує сусідам.

Про це у середу, 31 жовтня, під час засідання Основної групи Мюнхенської конференції з безпеки в Мінську заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, повідомляє "Польське радіо".

"Президент Аляксандр Лукашенко казав про те, що його турбує "Форт Трамп", збільшення американської присутності у Польщі. Я пояснив, що це реакція на агресивні дії Росії, і ці війська жодним чином не загрожують, зокрема, Білорусі", – наголосив Яцек Чапутович, звертаючись до журналістів.

"Хоча позиції часто відрізняються, така дискусія – корисна і потрібна, є нагода представити позицію Польщі", – прокоментував Чапутович свою участь у зустрічі в столиці Білорусі.

"Я наголосив, що вимогою є дотримання міжнародного права, а Росія щодо України цього права не дотримується", – зазначив міністр закордонних справ Польщі.

Господар зустрічі президент Білорусі Аляксандр Лукашенко перед цим заявив, що Мінськ відреагує на розширення американської присутності в Польщі.

"Якщо політики у Польщі говорять про те, що хочуть витратити мільярди на якийсь "Форт Трамп", то, звісно, ми не ідіоти і, звісно, реагуємо на це спільно з нашим найважливішим союзником", – сказав Лукашенко . Він зазначив, що Білорусь та Росія повинні підготувати "адекватну відповідь".

Президент США Дональд Трамп схвалив рішення Варшави про виділення $1,5 - 2 млрд на будівництво інфраструктури під американську військову базу на території країни. Дуда зауважив, що її можна було б назвати "Форт Трамп".

Нині на території Польщі дислокуються близько 3,5 тис. американських військовослужбовців, які перебувають там на ротаційній основі.