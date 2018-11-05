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Британія і Швеція чекають на забезпечення правосуддя у справі Гандзюк

Понеділок, 5 листопада 2018, 17:38

Голова МЗС Британії Джеремі Хант очікує забезпечення правосуддя у справі нападу і смерті української активістки Катерини Гандзюк, голова МЗС Швеції Маргот Вальстрьом наголошує: винуватців убивства потрібно покарати.

Про це голова британської дипломатії написав у своєму Twitter.

Хант назвав учорашню смерть української антикорупційної активістки "ще одним сумним днем для демократичних цінностей".

Він зазначив, що очікує забезпечення правосуддя відповідно до обіцянки президента Петра Порошенка.

"Ця неймовірно смілива 33-літня жінка зазнала жахливих опіків на 40% її тіла внаслідок нападу з кислотою в липні. Президент Порошенко пообіцяв забезпечити правосуддя, і ми це щиро підтримуємо", - написав дипломат.

Голова МЗС Швеції Маргот Вальстрьом закликала притягнути до відповідальності винних.

"Винуватці повинні бути притягнуті до відповідальності. Необхідно, щоб органи влади забезпечили безпечне середовище для громадянського суспільства", - написала вона.

Нагадаємо, у Єврокомісії наголошують на необхідності для Києва подвоїти зусилля для розслідування нападу на радницю мера Херсона, активістку Катерину Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей. 

Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в одній з лікарень Києва. 

Про смерть Катерини Гандзюк стало відомо вдень 4 листопада: інформацію розповсюдили у FB-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?", яку створили й вели друзі Катерини.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію про смерть Гандзюк.

Речник НПУ Ярослав Тракало повідомив, що кримінальне провадження, за яким розслідується напад на Гандзюк, перекваліфіковано на "Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб" і буде розслідуватися за пп. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ. 

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Велика Британія Антикорупція
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