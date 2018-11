Британія і Швеція чекають на забезпечення правосуддя у справі Гандзюк

Голова МЗС Британії Джеремі Хант очікує забезпечення правосуддя у справі нападу і смерті української активістки Катерини Гандзюк, голова МЗС Швеції Маргот Вальстрьом наголошує: винуватців убивства потрібно покарати.

Про це голова британської дипломатії написав у своєму Twitter.

Хант назвав учорашню смерть української антикорупційної активістки "ще одним сумним днем для демократичних цінностей".

Він зазначив, що очікує забезпечення правосуддя відповідно до обіцянки президента Петра Порошенка.

"Ця неймовірно смілива 33-літня жінка зазнала жахливих опіків на 40% її тіла внаслідок нападу з кислотою в липні. Президент Порошенко пообіцяв забезпечити правосуддя, і ми це щиро підтримуємо", - написав дипломат.

This unbelievably brave 33 year old woman suffered horrific burns on 40% of her body following an acid attack in July. President @Poroshenko has pledged to ensure justice will be done which we wholeheartedly support

Голова МЗС Швеції Маргот Вальстрьом закликала притягнути до відповідальності винних.

"Винуватці повинні бути притягнуті до відповідальності. Необхідно, щоб органи влади забезпечили безпечне середовище для громадянського суспільства", - написала вона.

Horrible news from Ukraine – brave activist Kateryna Handziuk has died from injuries she sustained in an attack this summer. My thoughts are with her family. The perpetrators must be brought to justice. Imperative that authorities ensure a safe environment for civil society.