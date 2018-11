Британия и Швеция ждут обеспечения правосудия по делу Гандзюк

Глава МИД Великобритании Джереми Хант ожидает обеспечения правосудия по делу нападения и смерти украинской активистки Екатерины Гандзюк, глава МИД Швеции Маргот Валльстрём отмечает: виновников убийства нужно наказать.

Об этом глава британской дипломатии написал в своем Twitter.

Хант назвал вчерашнюю смерть украинской антикоррупционной активистки "еще одним печальным днем ​​для демократических ценностей".

Он отметил, что ожидает обеспечения правосудия в соответствии с обещанием президента Петра Порошенко.

"Эта невероятно смелая 33-летняя женщина получила ужасные ожоги на 40% ее тела в результате нападения с кислотой в июле. Президент Порошенко пообещал обеспечить правосудие, и мы это искренне поддерживаем", - написал дипломат.

This unbelievably brave 33 year old woman suffered horrific burns on 40% of her body following an acid attack in July. President @Poroshenko has pledged to ensure justice will be done which we wholeheartedly support

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём призвала привлечь к ответственности виновных.

"Виновники должны быть привлечены к ответственности. Необходимо, чтобы органы власти обеспечили безопасную среду для гражданского общества", - написала она.

Horrible news from Ukraine – brave activist Kateryna Handziuk has died from injuries she sustained in an attack this summer. My thoughts are with her family. The perpetrators must be brought to justice. Imperative that authorities ensure a safe environment for civil society.