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Британия и Швеция ждут обеспечения правосудия по делу Гандзюк

Понедельник, 5 ноября 2018, 17:38

Глава МИД Великобритании Джереми Хант ожидает обеспечения правосудия по делу нападения и смерти украинской активистки Екатерины Гандзюк, глава МИД Швеции Маргот Валльстрём отмечает: виновников убийства нужно наказать.

Об этом глава британской дипломатии написал в своем Twitter.

Хант назвал вчерашнюю смерть украинской антикоррупционной активистки "еще одним печальным днем ​​для демократических ценностей".

Он отметил, что ожидает обеспечения правосудия в соответствии с обещанием президента Петра Порошенко.

"Эта невероятно смелая 33-летняя женщина получила ужасные ожоги на 40% ее тела в результате нападения с кислотой в июле. Президент Порошенко пообещал обеспечить правосудие, и мы это искренне поддерживаем", - написал дипломат.

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём призвала привлечь к ответственности виновных.

"Виновники должны быть привлечены к ответственности. Необходимо, чтобы органы власти обеспечили безопасную среду для гражданского общества", - написала она.

Напомним, в Еврокомиссии подчеркивают необходимость для Киева удвоить усилия для расследования нападения на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля. В результате нападения она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. 

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в одной из больниц Киева. 

О смерти Гандзюк стало известно днем 4 ноября - информацию об этом обнародовали в FB-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?", которое создали и вели друзья Катерины.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о смерти Гандзюк.

По информации пресс-секретаря НПУ Ярослава Тракало, уголовное производство, по которому расследуется нападение на Гандзюк, переквалифицировано на "Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК. 

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Великобритания Антикоррупция
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