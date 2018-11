Посол Британії закликала притягнути до відповідальності винних у нападі на Гандзюк

Особи, винні в нападі, що призвів до смерті радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк, мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це у Twitter написала посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

"Вкрай засмучена звісткою про смерть Катерини Гандзюк. Вона з мужністю та гідністю боролася зі своїми жахливими ранами. Важливо, щоб особи, відповідальні за цю страшну атаку, були притягнуті до відповідальності", - написала посол.

Terribly saddened to hear that Kateryna Handzyuk has died. She battled her horrific injuries with courage & dignity. Important that those responsible for this dreadful attack are held to account. https://t.co/by7rWFzLAw