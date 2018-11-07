У Парижі започаткували європейську оборонну коаліцію, що реагуватиме на військові кризи

Коаліція європейських збройних сил, готова реагувати на кризи поблизу європейських кордонів, була утворена в середу в Парижі.

Як повідомляє Reuters, очікується, що десятою країною, яка приєднається до коаліції, стане Фінляндія.

За інформацією агентства, коаліція, яка має назву Європейська ініціативна втручання, набула офіційної форми в Парижі після декількох місяців переговорів з Німеччиною, яку Франція бачить центром коаліції.

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував ідею формування ініціативи більше року тому, проте вона зустріла скептицизм з боку інших країн Європейського Союзу. Ідея збігалася з запуском знакового військового пакту ЄС (PESCO), спрямованого на сприяння спільних військових інвестицій.

Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Нідерланди, Іспанія і Португалія дали "зелене світло" ініціативі на чолі з французами. Передбачається, що члени коаліції співпрацюватимуть у сфері планування, аналізу нових військових і гуманітарних криз, а також можливих військових заходів у відповідь на ці кризи.

"В умовах, коли загрози і потрясіння геополітичного або кліматичного характеру множаться, ініціатива повинна надіслати сингал про те, що Європа готова, що Європа спроможна", - сказав офіційний представник міністерства оборони Франції.

За словами чиновника, ініціатива не "суперечить історичним оборонним зусиллям ЄС, а також НАТО". "Навпаки, вона тільки покращить взаємодію між залученими країнами", сказав він.

У вівторок Еммануель Макрон закликав до створення "справжньої європейської армії", щоб зменшити залежність від Сполучених Штатів.