У Польщі готують провокації від імені українських націоналістів - посольство

Посольство України у Польщі попереджає українців, що 11 листопада у Варшаві радикали мають намір вчинити провокації під виглядом нібито українських націоналістів.

Про це посольство України в Польщі повідомило у Facebook.

"За наявною оперативною інформацією, 11 листопада деякі польські радикальні середовища мають намір вчинити провокації, у тому числі під виглядом так званих українських націоналістів", - ідеться у повідомленні.

Посольство попросило громадян України, жителів та гостей столиці Польщі, у цей день виявляти особливу пильність і обережність - насамперед під час перебування у центрі міста та поблизу Національного стадіону.

"Звертаємося також до друзів-поляків, щоб під час відзначення 100-річчя відновлення незалежності Республіки Польща не піддаватися на різного роду провокації, які можуть мати на меті свідоме розпалювання ненависті до українців. Не даймо себе спровокувати", - закликали українські дипломати.

Нагадаємо, мер Варшави Ганна Гронкевич-Вальц заборонила проводити марш націоналістів, запланований на 11 листопада до дня 100-річчя незалежності Польщі. Проте у п’ятницю суд скасував заборону.

Демонстрація націоналістів проводиться щороку 11 листопада, починаючи з 2010 року. Торік марш пройшов під гаслом "Ми хочемо Бога". За оцінками поліції, у ньому взяли участь близько 60 тисяч людей. Серед банерів були написи "Всі різні, всі білі" або "Європа тільки для білих", "Пам'ятаємо про Львів та Вільнюс".