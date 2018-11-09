В Польше готовят провокации от имени украинских националистов - посольство

Посольство Украины в Польше предупреждает украинцев, что 11 ноября в Варшаве радикалы намерены совершить провокации под видом якобы украинских националистов.

Об этом посольство Украины в Польше сообщило в Facebook.

"По имеющейся оперативной информации, 11 ноября некоторые польские радикальные группировки намерены совершить провокации, в том числе под видом так называемых украинских националистов", - говорится в сообщении.

Посольство попросило граждан Украины, жителей и гостей столицы Польши, в этот день проявлять особую бдительность и осторожность - прежде всего во время пребывания в центре города и вблизи Национального стадиона.

"Обращаемся также к друзьям-полякам, чтобы во время празднования 100-летия восстановления независимости Польши не поддаваться на разного рода провокации, которые могут иметь целью сознательное разжигание ненависти к украинцам. Не дадим себя спровоцировать", - призвали украинские дипломаты.

Напомним, мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц запретила проводить марш националистов, запланированный на 11 ноября ко дню 100-летия независимости Польши. Однако в пятницу суд отменил запрет.

Демонстрация националистов проводится ежегодно 11 ноября, начиная с 2010 года. В прошлом году марш прошел под лозунгом "Мы хотим Бога". По оценкам полиции, в нем приняли участие около 60 тысяч человек. Среди баннеров были надписи "Все разные, все белые" или "Европа только для белых", "Помним о Львове и Вильнюсе".