Макрон відклав візит до Сербії через протести "жовтих жилетів"

Президент Франції Еммануель Макрон вирішив відкласти свій візит до Сербії через протести у країні.

Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич після телефонної розмови з Макроном, повідомляє Reuters.

"Президент Макрон попросив відкласти на декілька тижнів його візит до Сербії через ситуацію в його країні" - сказав Вучич.

Пізніше офіс Макрона підтвердив, що візит відкладено через "інциденти, які сталися під час останніх протестів".

Макрон мав прибути до Сербії з дводенним візитом для покращення відносин з Белградом після дипломатичної напруженості, яка виникла у зв’язку з урочистостями з нагоди закінчення Першої світової війни у Франції, коли президента Сербії розмістили по інший бік від лідерів країн-переможниць у війні.

У суботу Францією прокотилася третя хвиля паливних протестів проти зростання акцизів на пальне, запланованого президентом Макроном. Найбільш руйнівний масштаб протестів виявився у Парижі, де протестувальники палили автомобілі, громили вітрини і навіть серйозно пошкодили Тріумфальну арку. Декілька сотень людей затримали, більше сотні отримали поранення тільки у французькій столиці.

Влада Франції навіть задумалася над можливістю надзвичайного стану, щоб запобігти повторенню насильства.

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