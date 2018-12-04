Макрон отложил визит в Сербию из-за протестов "желтых жилетов"

Президент Франции Эммануэль Макрон решил отложить свой визит в Сербию из-за протестов в стране.

Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич после телефонного разговора с Макроном, сообщает Reuters.

"Президент Макрон попросил отложить на несколько недель его визит в Сербию из-за ситуации в его стране", - сказал Вучич.

Позже офис Макрона подтвердил, что визит отложен из-за "инцидентов, которые произошли во время последних протестов".

Макрон должен был прибыть в Сербию с двухдневным визитом для улучшения отношений с Белградом после дипломатической напряженности, которая возникла в связи с торжествами по случаю окончания Первой мировой войны во Франции, когда президента Сербии разместили по другую сторону от лидеров стран-победительниц в войне.

В субботу по Франции прокатилась третья волна протестов против роста акцизов на топливо, запланированного президентом Макроном. Самым разрушительным масштаб протестов оказался в Париже, где протестующие жгли автомобили, громили витрины и даже серьезно повредили Триумфальную арку. Несколько сотен человек задержаны, более сотни получили ранения только во французской столице.

Власти Франции даже задумалась над возможностью введения чрезвычайного положения, чтобы предотвратить повторение насилия.

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