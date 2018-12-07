Новий головуючий ОБСЄ: Україна буде нашим основним пріоритетом

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який з 1 січня стане головуючим в ОБСЄ, свій перший візит у цій якості планує здійснити в Україну.

Про це він заявив у коментарі "Європейській правді" в Мілані, де триває міністерська зустріч організації.

Лайчак запевнив, що допомога у розв’язанні українсько-російського конфлікту (який за термінологією ОБСЄ має назву "конфлікт в та навколо України") стане його ключовим завданням на час річного головування.

"Звичайно, Україна буде нашим основним пріоритетом. ОБСЄ взагалі дуже непокоїть те, як пом’якшити цю ситуацію і як допомогти людям, яких зачепив цей конфлікт. Ми будемо чесним посередником і готуватимемо ґрунт для політичних переговорів", - заявив міністр.

"Україна – наш сусід, і ми справді чудово знаємо, якою є ситуація. Я відслідковував її від початку і сподіваюся використати ці знання, щоби зсунути ситуацію, щоби допомогти", - додав Лайчак. Він наголосив, що ставить перед собою "реалістично амбітні завдання", але відмовився уточнювати, на які саме результати розраховує.

Майбутній головуючий в ОБСЄ додав, що приїде в Україну з візитом вже на початку року. "Це буде мій перший закордонний візит (в якості головуючого)", зазначив він. Раніше під час візитів на початку головування попередники Лайчака їхали на Донбас.

Детальніше про результати міланської зустрічі ОБСЄ читайте у статті "Організація з ізоляції Росії в Європі: як зустріч ОБСЄ завершилася перемогою України".