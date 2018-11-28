Голова парламенту Словаччини про події на Азові: Україна вже обманула нас колись "мертвим" журналістом

Лідер Словацької національної партії (SNS) і голова словацького парламенту – Національної ради Андрей Данко вважає, що українська влада може приховувати правду про події 25 листопада у Азово-Керченській акваторії.

Про це повідомляє прес-служба партії.

За словами голови парламенту, цей конфлікт має бути вирішено з "прохолодною головою, а не показуючи пальцем, поки не буде відомо, яким чином це сталося".

"Для нас дуже небезпечно, якщо напруженість посилюється. Але настільки ж небезпечно для нас робити заяви з дня на день на основі статей з медіа", - сказав Андрій Данко.

"Я не людина, яка довіряє Порошенку. Знову ж таки, за повідомленнями, Україна обманула з померлим журналістом (уточнюється, що йдеться про Аркадія Бабченка. - Ред.). Ми повинні спокійно подивитися на всі події і факти, але насправді я боюся, що деякі люди з нами знову просто зіграли. Не вимагайте від нас негайтно давати судження і не вимагайте мільйона санкцій, важливий мир між Україною і Росією", - сказав він.

Данко також згадав про майбутні президентські вибори в Україні у контексті подій у Азовському морі.

"Також необхідно сприймати конкретну ситуацію в Україні - не все біле або чорне. Ми молимося, щоб цей конфлікт зупинився якомога швидше дипломатичними засобами. Проте санкції не є ефективними. Словаччина повинна наполягати на такому тиску, щоб обидві сторони сідали за стіл і вирішували ситуацію без військового положення", - сказав Данко.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін заявив про "провокації" з боку української сторони та нібито порушення норм міжнародного права її військовими кораблями, що призвело до інциденту.

Напередодні МЗС України зібрало іноземних послів з приводу нападу Росії на Азові. Їм "по хвилинах" довели, що росіяни атакували українські військові кораблі без жодних на те підстав, оскільки українські моряки свідомо робили все, щоби їх не звинуватили у провокації.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.