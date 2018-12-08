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Франція: поліція застосувала водомет у Парижі, по всій країні - 700 затриманих

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В Брюсселі "жовті жилети" зчепилися з поліцією, понад 100 затриманих

Субота, 8 грудня 2018, 14:21

В Брюсселі спалахнули сутички між учасниками протесту в жовтих жилетах та правоохоронцями, понад 100 осіб затримано у різних районах міста.

В суботу близько 500 людей, одягнених у жовті жилети, вийшли на акцію протесту в Брюсселі, повідомляє бельгійське видання Le Soir.

Кілька груп протестувальників попрямували у бік європейського кварталу, де розташовані головні інституції Європейського союзу. Проте підхід до нього заблокували правоохоронці.

 

Тоді група демонстрантів вирішила прорвати поліцейський кордон і спалахнули сутички.

Вони кидали в поліцію пляшки, дорожні знаки та інші предмети.  Поліція у відповідь застосувала газ.

 

За деякий час ситуація втихомирилась, люди продовжили протест. Інформації про травмованих наразі немає.

За даними RTBF, понад 100 осіб затримано у суботу в Брюсселі.

Поліція проводить вибіркові обшуки на головних залізничних станціях Брюсселя з метою запобігання насильству.

"Жовті жилети" в Брюсселі закликають до відставки прем’єр-міністра Шарля Мішеля.

У суботу "жовті жилети" проводять демонстрації у багатьох регіонах Франції. Найбільша увага прикута до Парижа, де минулого тижня спалахнули безпрецедентні заворушення.

В суботу французька поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів у Парижі і затримала майже 500 осіб.

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Бельгія Протести у Франції
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