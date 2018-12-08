У Парижі поліція застосувала газ проти демонстрантів, кількість затриманих зростає

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які намагались пройти до президентського палацу.

За повідомленнями французьких ЗМІ, станом на зараз жорстких зіткнень між протестувальниками та правоохоронцями не зафіксовано. Немає також випадків мародерств. На вулицях Парижа можна помітити значні сили правоохоронців, екіпірованих шоломами, щитами та палицями.

Утім, правоохоронцям таки довелось застосувати сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів, які хотіли пройти до Єлисейського палацу, повідомляє Le Figaro. Їх відтіснили за допомогою щитів.

Близько 1500 осіб пройшли Єлисейськими полями вранці. Поліція продовжує проводити профілактичні перевірки та затримувати протестувальників.

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп повідомив про 481 затриману для перевірок особу, 211 взяті під варту в Парижі.

Фото: Reuters

Група протестувальників також намагається заблокувати кільцеву дорогу Парижа, для розблокування туди направили правоохоронні сили.

"Жовті жилети" проводять демонстрації у багатьох регіонах Франції. Кілька мітингів плануються у великих містах: Марселі, Ліллі, Тулузі, Бордо.

Охорону порядку на тлі побоювань спалахів насильства по всій країні в суботу забезпечують близько 90 тисяч правоохоронців. В Парижі вперше з 2005 року на вулиці вивели бронетранспортери.