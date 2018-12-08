"Жовті жилети" збираються на протест у Парижі, понад 300 осіб затримані

У Парижі на акцію протесту почали збиратися перші "жовті жилети", поліція проводить вибіркові перевірки, є перші затримані.

Як повідомляє французьке видання Le Figaro, сотні демонстрантів збираються на Єлисейських полях та поблизу Тріумфальної арки на тлі безпрецедентних заходів безпеки.

Охорону порядку на тлі побоювань спалахів насильства по всій країні в суботу забезпечують близько 90 тисяч правоохоронців. В Парижі вперше з 2005 року на вулиці вивели бронетранспортери.

Правоохоронці проводять профілактичні перевірки документів, обшуки та затримання. Кількість затриманих до початку демонстрацій вже склала 320, більшість з них згодом відпустили.

Поліція вилучає в обшукуваних осіб речі, які потенційно можуть бути використані для вчинення безладів.

В Парижі в суботу з міркувань безпеки зачинені відомі туристичні місця, такі як Ейфелева вежа, Лувр та музей Д’орсе. На Єлисейських полях власники ресторанів та крамниць захистили вікна своїх закладів дерев’яними палетами.

Протести "жовтих жилетів" проти підвищення цін на пальне виникли у Франції в середині листопада. Й хоча французька влада пішла на поступки і скасувала заплановане підвищення податку на паливо, а також скасувала підвищення цін на електрику та газ, протестувальники вирішили не скасовувати суботню акцію. У них широке коло вимог - починаючи від підвищення зарплат, зменшення податків - завершуючи вимогою відставки президента.

Президент Еммануель Макрон у цей день перебуває в Єлисейському палаці, звідки стежить за ситуацією.

Французька влада побоюється повторення минулотижневих безладів у Парижі. Протестувальники палили автомобілі, громили вітрини і серйозно пошкодили Тріумфальну арку. Декілька сотень людей затримали, більше сотні отримали поранення тільки у французькій столиці.