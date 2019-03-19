У Франції заявили про стурбованість Європи з приводу зобов’язань США перед НАТО

Міністр оборони Франції Флоранс Парлі заявила про стурбованість Європи з приводу довгострокового характеру зобов’язань США перед НАТО і неявно покритикувала підхід Дональда Трампа до Альянсу.

Про це повідомляє Voice of America.

Трамп, як відомо, неодноразово критикував союзників по НАТО за недостатні витрати на оборону. Також ЗМІ неодноразово повідомляли про його намір вивести США з Альянсу.

"Те, що турбує європейців, полягає у наступному: чи будуть зобов’язання США багаторічними?" - заявила Парлі під час візиту до Вашингтона.

"Альянс має бути безумовним, інакше це не альянс. Основою солідарності НАТО є стаття 5, а не стаття F-35", – зазначила вона, роблячи відсилку на винищувачі корпорації Lockheed-Martin.

При цьому вона жодним чином не згадала про президента США.

Стаття 5 Договору про НАТО передбачає, що напад на одного з союзників трактується як напад на весь Альянс.