Во Франции заявили об обеспокоенности Европы по поводу обязательств США перед НАТО

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила об обеспокоенности Европы по поводу долгосрочного характера обязательств США перед НАТО и неявно раскритиковала подход Дональда Трампа к Альянсу.

Об этом сообщает Voice of America.

Трамп, как известно, неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону. Также СМИ неоднократно сообщали о его намерении вывести США из Альянса.

"То, что беспокоит европейцев, заключается в следующем: будут ли обязательства США многолетними?" - заявила Парли во время визита в Вашингтон.

"Альянс должен быть безусловным, иначе это не альянс. Основой солидарности НАТО является статья 5, а не статья F-35", - отметила она, делая отсылки на истребителе корпорации Lockheed-Martin.

При этом она никоим образом не упомянула президента США.

Статья 5 Договора о НАТО предусматривает, что нападение на одного из союзников трактуется как нападение на весь Альянс.