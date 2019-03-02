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Протести "жовтих жилетів": 9 затриманих у Парижі, зіткнення у Нанті

Субота, 2 березня 2019, 17:04

2 березня в ході протестів руху "жовті жилети" в Парижі поліція затримала 9 осіб.

Про це, станом на 16:00 за Києвом, повідомляє Le Parisien.

У суботу в французькій столиці було заплановано принаймні 4 акції. Процесія, яка вважалася головною, змінила погоджений маршрут в останню хвилину, після чого поліція застосувала спецзасоби.

Перші зіткнення почалися вранці в Нанті, коли деякі демонстранти також хотіли пройти через неузгоджені вулиці. Поліція застосувала сльозогінний газ

Організатори заявляють, що хочуть підтримувати тиск на уряд, оскільки двомісячна "велика дискусія", ініційована президентом Макроном, щоб прості французькі люди висловили свої погляди на економічні та демократичні питання країни, закінчується цього місяця.

Нагадаємо, протести почали водії, незгодні з підвищенням мит на пальне. Влада винесла вироки 1800 учасникам протестів "жовтих жилетів". Ще близько 1400 людей очікують на винесення вироку. 10 осіб загинуло у інцидентах, пов'язаних з протестами.

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Франція Протести у Франції