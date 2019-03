Протести "жовтих жилетів": 9 затриманих у Парижі, зіткнення у Нанті

2 березня в ході протестів руху "жовті жилети" в Парижі поліція затримала 9 осіб.

Про це, станом на 16:00 за Києвом, повідомляє Le Parisien.

У суботу в французькій столиці було заплановано принаймні 4 акції. Процесія, яка вважалася головною, змінила погоджений маршрут в останню хвилину, після чого поліція застосувала спецзасоби.

VIDEO: A few hundred "yellow vest" protesters have begun marching in Paris for the 16th day of weekend demonstrations in France. The movement began as a protest against rising fuel taxes but evolved into a wider opposition to President Macron's style of government. #giletsjaunes pic.twitter.com/2KRUPSzSYi