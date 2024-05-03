Як змінилися протести у Грузії – погляд із Тбілісі

Протести у Тбілісі проти планів керівної партії "Грузинська мрія" ухвалити відверто скопійований з російського законодавства законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" тривають уже понад два тижні. І від самого початку вони були багатотисячними.

Однак останніми днями протести вийшли на зовсім інший рівень, пише професор Грузинського технічного університету Аміран Хевцуріані в статті Молода Грузія проти старої влади. Що відбувається на протестах у Тбілісі. Далі – стислий її виклад.

Усе почалося з того, що 29 квітня влада Грузії вирішила вкотре організувати масштабний мітинг на свою підтримку.

Необхідність показати народну підтримку набула стратегічного значення, оскільки на мітингу від влади був запланований виступ почесного глави партії влади і фактичного правителя країни Бідзіни Іванішвілі.

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Його промова була цілком побудована на тезах про демонізацію Заходу і відбілювання дій Росії.

На думку експертів, цим текстом він фактично перейшов усі "червоні лінії", починаючи від порушення конституції і закінчуючи очорненням стратегічних партнерів. І це може бути ознакою того, що цього разу він вирішив піти у ва-банк. І що жодних компромісів з партією влади, як це було раніше, вже не буде.

І що вибір тепер дуже простий – або нова революція, або відмова від європейського курсу і життя під протекторатом "старшого брата". Поки що всі уникають вимовляти слово "революція", але зрозуміло, куди рухаються процеси, особливо коли ознак компромісу ще немає.

Саме це розуміння і мобілізувало тих, хто до останнього намагався залишатися вдома і не брати участі в мітингах.

Так що ж в нинішньому протесті такого особливого для Тбілісі – міста, в якому більша частина періоду незалежності пройшла в мітингах?

Лише масовість? Чи різниця в чомусь іншому?

Для мене як пересічного учасника цих подій нинішні протести стали відкриттям.

Я вперше в житті побачив абсолютно нову, різноманітну, вмотивовану, творчу і сміливу групу молодих людей, яка відтіснила існуючий політичний клас. І озброївшись народною легітимністю, почала операцію зі звільнення захопленої країни.

Повірте, цей протест не має аналогів ані в Грузії, ані в сусідніх країнах. Насамперед тому, що середній вік основного ядра протестувальників становить 16-20 років, вони відкинули старі, перевірені методи боротьби і запровадили абсолютно нову тактику. Про неї – у повній версії статті.

Своєю тактикою вони практично нейтралізували режим, який має великий досвід придушення протестів. Події двох попередніх ночей показали, що у влади немає ресурсів для силової нейтралізації протестної хвилі.

Дивлячись на неефективні дії уряду, їхні прихильники і особливо пропагандисти впадають у повну істерію і вимагають від нього рішучих кроків, які уряд не в силі виконувати. Це розвіює міф про непереможність влади, на якому вона твердо трималася протягом стількох років.

Звісно, у "Грузинської мрії" ще залишається надія зламати протест силою.

І в цьому вони можуть розраховувати на допомогу друзів із Москви (де явно не відмовлять у такому проханні).

Однак тут є один нюанс: схоже, що тепер кожен хід влади викликатиме ще більшу відповідь грузинського суспільства. Суспільства, яке не терпітиме владу, що сидить на багнетах.

Особливо якщо ці багнети будуть російськими.

Докладніше – в матеріалі Амірана Хевцуріані Молода Грузія проти старої влади. Що відбувається на протестах у Тбілісі.