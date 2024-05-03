Грузинський прем'єр розповів Мішелю, як іноземні НУО допомагали "революціям" у Грузії

Голова Європейської ради Шарль Мішель увечері 3 травня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе на тлі протестів у країні через наміри влади ухвалити суперечливий закон про "іноагентів".

Про розмову Мішель і Кобахідзе повідомили у Twitter (X), пише "Європейська правда".

Голова Євроради "підтвердив повну підтримку з боку ЄС" для всіх грузинів, які "ставлять європейське майбутнє своєї країни на перше місце".

"Заклик грузинських громадян до відкритого демократичного та плюралістичного суспільства має бути почутий… Майбутнє Грузії належить ЄС. Не пропустіть цей історичний шанс", – написав він у Twitter (X).

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У більш розлогому пості прем'єр Грузії сказав, що висловив Мішелю розчарування через відсутність "предметних дискусій щодо законодавства про прозорість" іноземного фінансування, і заявив, що на Заході йому так і не назвали контраргументів проти нього.

"Я звернув увагу президента Європейської Ради на активну участь організацій, що фінансуються з-за кордону, у двох спробах революції в Грузії в період між 2020 та 2023 роками. У цьому контексті я підкреслив, що ухвалення закону про прозорість є важливою передумовою для досягнення деполяризації, що є основною рекомендацією ЄС", – додав Кобахідзе.

Як відомо, резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях. Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

МВС Грузії повідомило про затримання 23 людей за підсумками акцій протесту увечері 2 травня. Протестувальники повідомляли про напади "тітушок", деякі внаслідок побиття отримали серйозні травми.

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