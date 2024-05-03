Міністерство охорони здоров'я Італії заборонило заняття йогою з песиками (puppy yoga), пояснивши, що участь у них молодих тварин негативно впливає на їхній добробут і безпеку відвідувачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

На думку італійського МОЗ, йогу з песиками треба розглядати як різновид анімалотерапії, яка, за законом, може здійснюватись лише з повністю дорослими тваринами.

Міністерство звернулося до регіональних органів влади з проханням здійснити перевірки, щоб не допустити проведення занять йогою з песиками.

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Національна рада із захисту тварин Італії привітала рішення уряду. Вона навела коментар експертки із собаківництва Джузі Д'Анджело, яка сказала, що йога для песиків – це "фізичний і психічний стрес" для тварин.

Д'Анджело також зауважує, що цуценят для йоги найчастіше привозять без належних умов, а під час занять тваринам не дають достатньо води.

Йога з песиками зазвичай передбачає, що тварини вільно ходять класом та іноді стають у пози йоги, або ж заняття просто супроводжується іграми з цуценятами. Такі заняття стали популярними в Європі та США.

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