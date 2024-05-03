Віцеспікерка парламенту Грузії обіцяє молитися за "звільнення протестувальників від злих сил" 

Віцеспікерка парламенту Грузії, депутатка партії влади "Грузинська мрія" Ніно Цілосані заявила, що буде молитися за "звільнення від злих сил" протестувальників, яким не подобається скандальний закон про "іноагентів".

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", так депутатка відреагувала у соцмережах на флешмоб молоді з тиском на депутатів партії влади.

Однією з форм протесту проти закону "Про прозорість іноземного впливу", окрім акцій на вулиці, став флешмоб у соцмережах з переказом символічних "30 тетрі" – "30 срібляників" на рахунки депутатів, які голосували за закон. У призначенні платежів вказують "зрада Батьківщини".

Цілосані заявила, що пожертвує такі перекази на користь церкви і буде молитися за "звільнення від злих сил" тих, хто надіслав їй ці гроші.

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"У цей складинй день я буду молитися за вас, прошу Господа пробачити ненависть, що сповнює вас, та звільнити вас від злих сил", – написала віцеспікерка у своєму Facebook.

Як відомо, резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях. Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

МВС Грузії повідомило про затримання 23 осіб за підсумками акцій протесту увечері 2 травня.

Протестувальники повідомляли про напади "тітушок", деякі внаслідок побиття отримали серйозні травми.

МЗС України у зв'язку з протестами опублікувало рекомендації для українців у Грузії.

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