Британська зброя для ударів по Росії, Італія передасть ППО Україні, тиск на Гаагу: новини дня

Новини п'ятниці доповнюють загальний тренд посилення напруги на Європейському континенті через дії Росії та її союзників.

Глава МЗС Британії публічно визнав право України використовувати британську зброю для ударів углиб Росії. У Кремлі цю заяву, а також заяву президента Франції Емманюеля Макрона про можливе введення західних військ в Україну назвали "ескалацією".

В НАТО висловили солідарність з Німеччиною та Чехією у зв’язку з кібератаками РФ і заявили, що готові до скоординованої відповіді.

Спецслужби Норвегії викрили масову роботу російських шпигунів і диверсантів, а у Фінляндії оголосили рідкісну підозру в шпигунстві біля кордону з Росією.

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Крім "гібридних операцій" проти Європи Росія може вдатися до прямої воєнної агресії.

Латвійська армія почала рити протитанкові рови на кордоні з Росією, а президент Польщі призначив нових командувачів польської армії.

Керівник німецької збройової компанії Rheinmetall вважає, що західний світ не готовий до конвенційної війни.

Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 3 травня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Британська зброя для ударів по Росії

Сьогодні Київ відвідав міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон і привіз чимало новин.

Одна з найбільш гучних – Лондон дозволив ЗСУ бити британською зброєю по цілях в РФ.

Про це, зокрема, Кемерон повідомив в інтерв'ю агентству Reuters.

За словами британського міністра, Києву вирішувати, чи використовувати зброю для ударів по російській території.

Це перше публічне визнання права України використовувати британську зброю для ударів углиб Росії з боку топпосадовця Великої Британії.

У Кремлі цю заяву, а також заяву президента Франції Емманюеля Макрона про можливе введення західних військ в Україну назвали "ескалацією".

"Це пряма ескалація напруги довкола українського конфлікту, що потенційно може становити загрозу для європейської безпеки, всієї архітектури європейської безпеки… Це викликає занепокоєння", – сказав речник правителя Росії Дмітрій Пєсков.

У Києві Девід Кемерон розпочав переговори про партнерство України і Британії на 100 років, а також пообіцяв про щорічне виділення Україні 3 млрд фунтів військової підтримки "стільки, скільки буде потрібно".

"Українська безпека стосується європейської безпеки і стосується британської безпеки", – заявив міністр на відеозверненні, яке записав у центрі Києва.

За словами Кемерона, зараз відкриваються два різних бачення майбутнього.

"Одне: ми відтісняємо Путіна, є справедливий мир, і ця країна відновлює свій суверенітет. НАТО стає сильнішим, Європа стає сильнішою, Британія стає сильнішою.

Але є й альтернативний сценарій, за яким ми не підтримуємо Україну належним чином, де Путін накопичує перемоги в Україні, і ми будемо жити у все більш небезпечному і непевному світі", – пояснив він.

У Києві Девід Кемерон зустрівся, серед інших, зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, атакож президентом України Володимиром Зеленським.

Особливу увагу під час переговорів в українській столиці приділили підготовці до міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту "Групи семи" в Італії, інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Також глава МЗС Британії завітав до Львова, де посадив дерево.

Працюючи з лопатою, Кемерон зауважив, що це "знаменитий український чорнозем".

А ще МЗС Британії пом'якшило обмеження на поїздки до України.

Тим часом, партія прем’єра Ріші Сунака йде до болючої поразки на місцевих виборах у Британії.

Кібератаки РФ на країни НАТО

Ще одна гучна тема дня – кібератака Росії на країни НАТО.

В Альянсі висловили солідарність з Німеччиною та Чехією у зв’язку з кібератаками, здійсненими російською групою хакерів.

Як повідомили в міністерстві закордонних справ Чехії, інституції країни були об’єктом кібератак РФ з минулого року.

А в Німеччині минулого року росіяни здійснили кібератаку на керівну Соціал-демократичну партію. Через це 3 травня Міністерство закордонних справ Німеччини 3 травня викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що хакерська атака "без наслідків не залишиться".

Члени НАТО також із занепокоєнням відзначають, що кібергрупа APT28 націлилась на інші національні урядові організації, операторів критичної інфраструктури та інші організації в Альянсі, зокрема в Литві, Польщі, Словаччині та Швеції.

Союзники наголосили на своїй рішучості задіяти необхідні можливості для стримування, в тому числі шляхом розгляду скоординованої відповіді.

Сполучені Штати засудили зловмисну кібердіяльність Росії, спрямовану проти їхніх європейських союзників, та пообіцяли допомогти з притягненням її до відповідальності.

Агенти РФ в Європі

Спецслужби Норвегії викрили масову роботу російських шпигунів і диверсантів, а у Фінляндії оголосили рідкісну підозру в шпигунстві біля кордону з Росією.

Крім того, у Фінляндії взяли під арешт російських студентів, яких підозрюють у порушенні санкцій, а у Німеччині судитимуть бізнесменів, що постачали в РФ компоненти до безпілотників.

Тим часом, у Берліні палав цех металообробного підприємства. Пожежа спалахнула у цеху Diehl Metal Applications, що входить в оборонно-промисловий концерн Diehl Group. Ця німецька група компаній, серед іншого, виробляє зенітні ракетні комплекси ППО і ПРО середнього радіусу дії IRIS-T SLM.

До речі, Гельмут Раух, керівник збройової компанії Diehl Defense, обіцяв на початку травня доставку ще однієї системи IRIS-T SLM в Україну.

На тему посилення української ППО слід додати, що, за даними ЗМІ, Італія може до саміту G7 надати Україні новий пакет допомоги із SAMP/T.

Військові загрози для Європи

Крім "гібридних операцій" проти Європи Росія може вдатися до прямого воєнного протистояння.

Керівник німецької збройової компанії Rheinmetall Армін Паппергер вважає, що західний світ не готовий до конвенційної війни: занадто багато було економії.

Латвійська армія почала рити протитанкові рови на кордоні з Росією, а у Молдові пройдуть військові навчання за участю американських солдатів.

Президент Польщі Анджей Дуда призначив нових командувачів польської армії.

Різне щодо України

Український уряд створив підгрупу щодо конфіскації активів Росії за кордоном.

Глава МЗС Чехії заявив, що в країні не вітають ухилянтів з України.

Міністерство закордонних справ України повідомило деталі загибелі українця в Будапешті.

Протести в Грузії

Уже понад два тижні у Тбілісі тривають протести проти планів керівної партії "Грузинська мрія" ухвалити відверто скопійований з російського законодавства законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". І від самого початку вони були багатотисячними.

Однак останніми днями протести вийшли на зовсім інший рівень, пише професор Грузинського технічного університету Аміран Хевцуріані в статті Молода Грузія проти старої влади. Що відбувається на протестах у Тбілісі.

Протести в столиці Грузії поновилися і сьогодні.

Сотні людей зібралися перед будівлею парламенту та почали звідти ходу центром міста до офісу "Грузинської мрії". Демонстранти несуть прапори Грузії та ЄС і скандують свої гасла.

Прем'єр Грузії звинуватив експосла США у підтримці "спроб революції", а віцеспікерка парламенту країни обіцяє молитися за "звільнення протестувальників від злих сил".

МЗС України опублікувало поради українцям у Грузії у зв’язку з протестами.

Решта новин

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