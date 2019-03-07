Санкції, вибори, Азов: Порошенко зустрівся із заступником держсекретаря США Хейлом

Президент України Петро Порошенко провів у Києві зустріч із заступником Державного секретаря США з політичних питань Девідом Хейлом.

"Обговорено подальші спільні кроки з метою протидії агресивним діям Росії у Чорному та Азовському морях, а також заходи у відповідь на російський збройний напад на українські кораблі. Відзначено необхідність подальшого посилення тиску на Росію, у тому числі шляхом санкцій", - повідомляє прес-служба голови держави.

Крім цього, Порошенко і Хейл обговорили питання проведення виборів в Україні. "Було підкреслено необхідність недопущення зовнішнього втручання у демократичний виборчий процес та збереження внутрішньої стабільності в країні", - зазначили у Порошенка.

"Заступник державного секретаря передав вітання від державного секретаря США Майка Помпео, відзначив "значний прогрес, якого досягла Україна за останні роки в умовах російської агресії" та запевнив президента України в незмінній підтримці України з боку Сполучених Штатів Америки", - сказано в повідомленні.

Порошенко відзначив "суттєве посилення українсько-американського стратегічного партнерства за останні чотири роки, зокрема значне поглиблення співпраці у сфері безпеки і оборони, а також активне зростання обсягів торговельно-економічного співробітництва".