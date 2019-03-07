Санкции, выборы, Азов: Порошенко встретился с заместителем госсекретаря США Хейлом

Президент Украины Петр Порошенко провел в Киеве встречу с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

"Были обсуждены дальнейшие совместные шаги в целях противодействия агрессивным действиям России в Черном и Азовском морях, а также меры в ответ на российское вооруженное нападение на украинские корабли. Была отмечена необходимость дальнейшего усиления давления на Россию, в том числе путем санкций", - сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме этого, Порошенко и Хейл обсудили вопросы проведения выборов в Украине. "Было подчеркнуто необходимость недопущения внешнего вмешательства в демократический избирательный процесс и сохранения внутренней стабильности в стране", - отметили у Порошенко.

"Заместитель государственного секретаря передал приветствие от государственного секретаря США Майка Помпео, отметившего "значительный прогресс, которого достигла Украина за последние годы в условиях российской агрессии" и заверил президента Украины в неизменной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов Америки", - сказано в сообщении.

Порошенко отметил "существенное усиление украинского-американского стратегического партнерства за последние четыре года, в частности значительное углубление сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также активный рост объемов торгово-экономического сотрудничества".