Скабеєва збрехала, що редактора ЄвроПравди покарали через його дії у ПАРЄ

Ведуча телеканалу "Росія" Ольга Скабєєва збрехала про вибачення перед нею редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка за інцидент, що стався на січневій сесії ПАРЄ, а також про те, що його нібито попросили не приїжджати на квітневу сесію Асамблеї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Брехливу інформацію у своєму Telegram-каналі Скабєєва поширила після зустрічі з речником Ради Європи Даніелем Хольтгеном. Її версію активно поширили російські ЗМІ.

Зокрема, Скабєєва заявила, що Сергія Сидоренка нібито попросили не приїжджати в ПАРЄ після січневого інциденту. За її словами, з ним провели "сувору розмову, в ході якої він вирішив вибачитися". Скабєєва стверджує, що "про це їй особисто розповів Даніель Хольтген".

Твердження російської пропагандистки є брехнею. У коментарі "Європейській правді", який він надав також іншим ЗМІ, Хольтген заперечив цю інформацію.

"Це неправда і повна нісенітниця, що йому (Сергію Сидоренку. – Ред) відмовили у відвідинах ПАРЄ. Я також не просив його вибачатись перед пані Скабєєвою. Що є правдою, так це те, що у січні я мав з ним таку ж зустріч, як тепер мав з пані Скабєєвою, під час якої було уточнено правила поведінки для журналістів, які присутні в ПАРЄ", - зазначив Хольтген.

Зазначимо, редактор "ЄвроПравди" відсутній на квітневій сесії ПАРЄ у Страсбурзі у зв’язку з відрядженням в іншій країні.

Нагадаємо, у січні після розгляду Парламентською асамблеєю Ради Європи резолюції про загострення на в Азово-Керченській акваторії відбулися кілька сварок і штовханина між українськими депутатами та ведучою телеканалу "Росія" Ольгою Скабєєвою, а також редактором "ЄвроПравди", який відштовхнув Скабєєву, коли вона заважала працювати українським журналістам.

Скабєєва відома тим, що минулої осені, коли у ПАРЄ також розглядали російське питання, намагалася перешкоджати роботі асамблеї.