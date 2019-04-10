Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ПАРЄ ухвалила рішення про Росію, прибравши з нього небезпечні норми

Скабеєва збрехала, що редактора ЄвроПравди покарали через його дії у ПАРЄ

Пограбування літака в Албанії: вкрали 10 млн євро, триває спецоперація

Зеленський і Порошенко зібрались у п'ятницю в Париж до Макрона - Медведєв






Скабеєва збрехала, що редактора ЄвроПравди покарали через його дії у ПАРЄ

Середа, 10 квітня 2019, 19:52

Ведуча телеканалу "Росія" Ольга Скабєєва збрехала про вибачення перед нею редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка за інцидент, що стався на січневій сесії ПАРЄ, а також про те, що його нібито попросили не приїжджати на квітневу сесію Асамблеї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Брехливу інформацію у своєму Telegram-каналі Скабєєва поширила після зустрічі з речником Ради Європи Даніелем Хольтгеном. Її версію активно поширили російські ЗМІ.

Читайте також
Пропагандистка Скабєєва, що зривала минулу сесію ПАРЄ, знову прибула до Ради Європи

Зокрема, Скабєєва заявила, що Сергія Сидоренка нібито попросили не приїжджати в ПАРЄ після січневого інциденту. За її словами, з ним провели "сувору розмову, в ході якої він вирішив вибачитися".  Скабєєва стверджує, що "про це їй особисто розповів Даніель Хольтген".

Твердження російської пропагандистки є брехнею. У коментарі "Європейській правді", який він надав також іншим ЗМІ, Хольтген заперечив цю інформацію.

Читайте також
Санкції без зради Європи: як Україна наблизилася до нової перемоги над РФ

"Це неправда і повна нісенітниця, що йому (Сергію Сидоренку. – Ред)  відмовили у відвідинах ПАРЄ. Я також не просив його вибачатись перед пані Скабєєвою. Що є правдою, так це те, що у січні я мав з ним таку ж зустріч, як тепер мав з пані Скабєєвою, під час якої було уточнено правила поведінки для журналістів, які присутні в ПАРЄ", - зазначив Хольтген.

Зазначимо, редактор "ЄвроПравди" відсутній на квітневій сесії ПАРЄ у Страсбурзі у зв’язку з відрядженням в іншій країні.

Нагадаємо, у січні після розгляду Парламентською асамблеєю Ради Європи резолюції про загострення на в Азово-Керченській акваторії відбулися кілька сварок і штовханина між українськими депутатами та ведучою телеканалу "Росія" Ольгою Скабєєвою, а також редактором "ЄвроПравди", який відштовхнув Скабєєву, коли вона заважала працювати українським журналістам.

Скабєєва відома тим, що минулої осені, коли у ПАРЄ також розглядали російське питання, намагалася перешкоджати роботі асамблеї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ПАРЄ Росія
powered by lun.ua