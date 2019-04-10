Скабеева соврала, что редактора ЕвроПравды наказали за его действия в ПАСЕ

Ведущая телеканала "Россия" Ольга Скабеева солгала об извинении редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко за инцидент, произошедший на январской сессии ПАСЕ, а также о том, что его якобы попросили не приезжать на апрельскую сессию Ассамблеи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лживую информацию в своем Telegram-канале Скабеева распространила после встречи со спикером Совета Европы Даниэлем Хольтгеном. Ее версию активно распространили российские СМИ.

В частности, Скабеева заявила, что Сергея Сидоренко якобы попросили не приезжать в ПАСЕ после январского инцидента. По ее словам, с ним провели "строгий разговор, в ходе которой он решил извиниться". Скабеева утверждает, что "об этом ей лично рассказал Даниэль Хольтген".

Утверждение российской пропагандистки является ложью. В комментарии "Европейской правде", который он предоставил также другим СМИ, Хольтген отверг эту информацию.

"Это неправда и полная чушь, что ему (Сергею Сидоренко. - Ред) отказали в посещении ПАСЕ. Я также не просил его извиняться перед госпожой Скабеевой. Что является правдой, так это то, что в январе я имел с ним такую ​​же встречу, как теперь имел с госпожой Скабеевой, во время которой были уточнены правила поведения для журналистов, которые присутствуют в ПАСЕ", - отметил Хольтген.

Отметим, редактор "ЕвроПравды" отсутствует на апрельской сессии ПАСЕ в Страсбурге в связи с командировкой в ​​другой стране.

Напомним, в январе после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории состоялись несколько ссор и толкотня между украинскими депутатами и ведущей телеканала "Россия" Ольгой Скабеево1, а также редактором "ЕвроПравды", который оттолкнул Скабееву, когда она мешала работать украинским журналистам.

Скабеева известна тем, что осенью, когда в ПАСЕ также рассматривали российский вопрос, пыталась препятствовать работе ассамблеи.