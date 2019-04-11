США висунули звинувачення Ассанжу: йому загрожує до 5 років тюрми

Міністерство юстиції США звинуватило засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в змові з Челсі Меннінг з метою злому секретного урядового комп'ютера.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на обвинувальний акт Мін’юсту США.

Звинувачення було оголошено в четвер після того, як Ассанжа взяли під варту в Лондоні у зв'язку із запитом США про екстрадицію, а також у зв'язку з порушенням умов звільнення під заставу в 2012 році.

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Його адвокат раніше заявляв, що Ассанж планує боротися з будь-якими звинуваченнями США проти нього.

Ассанжа звинувачують у тому, що він допоміг Челсі Меннінг, колишньому аналітику розвідки США і інформатору WikiLeaks, зламати пароль, за допомогою чого вдалося проникнути в комп'ютери Пентагону.

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"Ассанж звинувачується в змові з метою здійснення комп'ютерного проникнення і вважається невинним, якщо і до тих пір, поки не буде доведена його вина. Якщо його визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі", - йдеться в обвинуваченні.

Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року.

Ассанж отримав широку увагу громадськості за публікацію у WikiLeaks секретних матеріалів про участь США у війнах в Афганістані та Іраку.