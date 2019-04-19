Настоятель Нотр-Даму назвав нову ймовірну причину пожежі

Настоятель Собору Паризької Богоматері повідомив, що можливою причиною пожежі у храмі міг стати комп'ютерний збій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Настоятель Нотр-Даму Патрік Шове, виступаючи на зустрічі з місцевим бізнесом, не став уточнювати, про яку саме комп'ютерну систему йдеться, однак зазначив, що "ми зможемо з’ясувати, що трапилося, через два чи три місяці".

У четвер слідчі паризької поліції заявили, що, на їхню думку, пожежу спричинило коротке замикання.

Видання Le Parisien повідомляє, що слідчі вивчають, чи була пожежа в соборі пов'язана з комп'ютерним збоєм, чи з неправильною роботою тимчасових ліфтів, які використовувалися під час ремонтних робіт.

За словами Шова, у всій будівлі була встановлена пожежна сигналізація, яку він назвав "добре захищеною".

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Реконструкція Нотр-Даму спричинила широкі дебати по всій Франції. Виникають різні думки про те, чи має відновлення собору включати нові технології і розробки.

Поналд мільярд доларів вже зібрано людьми з різних верств суспільства по всьому світу на відновлення Нотр-Даму.