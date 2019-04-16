"Ми відбудуємо Нотр-Дам": як горів Собор Паризької Богоматері та що вдалося зберегти

У понеділок ввечері у Парижі сталася подія, що сколихнула, поза сумнівом, увесь світ.

Нотр-Дам де Парі – Собор Паризької Богоматері, "візитівку" Парижа і, як вважають, найвідвідуванішу історичну пам’ятку у світі – охопила пожежа, яка знищила значну його частину. Найімовірніше, вогонь спалахнув через недбалість реконструкторів.

З усіх держав світу минулої ночі лунали слова співчуття, хоча не тільки вони. Так, президент США Дональд Трамп відзначився неоднозначним твітом, що став підставою для критики на його адресу. На жаль, "відзначилися" і українці – через жарти окремих близьких до влади осіб публічно обурилася посол Франції в Україні.

Будівля не просто постраждала, вона вигоріла всередині та частково обвалилася, однак у Франції не мають сумніву, що зможуть відновити собор. Вже від сьогодні починається кампанія зі збору коштів на його відновлення.

До слова, неушкодженими лишилися кілька скульптур, які саме зняли з даху для реставрації. А для вірян особливо важливою стала новина про те, що з пожежі вдалося врятувати важливі для християн реліквії, включаючи терновий вінок Христа, який віками зберігався у головному соборі Франції.

"Європейська правда" слідкувала за розвитком подій та повідомленнями з Франції та звідусіль.

Як це було

Вогонь під дахом Нотр-Дам спалахнув о 18:50 за місцевим часом (19:50 за Києвом). Вже за кільканадцять хвилин стало очевидним: пожежа буде вкрай масштабною, а боротьба з нею – непростою. Для цього не треба було знатися на особливостях собору – достатньо було глянути, як швидко поширюється полум’я. Згодом фахівці пояснили: Собор Паризької Богоматері, попри свій монументальний зовнішній вигляд, був значною мірою зведений з дерева, а не лише з каменю (нижче про це – трохи детальніше).

Поліція заблокувала доступ до значної території навколо собору, на місці працювали 400 вогнеборців, та все це без успіху.

Менше ніж за годину від початку пожежі впав шпиль собору. Менше ніж за півтори – остаточно обвалився його дах.

Пожежні від початку пояснили, чому гасили вогонь лише з землі – а не застосували, приміром, гелікоптери.

Річ у тім, що використання авіації – як, наприклад, при гасінні лісових пожеж – було небезпечним передусім для самого собору. Скинувши на будівлю тонни води з літака чи гелікоптера, пожежні напевно зруйнували би не лише дах, але й стіни собору. "У результаті могли бути пошкоджені і сусідні будинки", - йдеться у поясненні французької рятувальної служби.

Згодом з’ясувалося, що ця тактика була правильною. Частину будівлі вдалося врятувати, хоча її відновлення забере роки (детальніше про це трохи далі). Але ввечері було зовсім не очевидно, чи вдасться зберегти хоча б щось – адже інтенсивність вогню довгий час не зменшувалася, а за три години пожежа перейшла також на обидві башти на вході до Собору.

Мешканців району Ile de la Cité, а також туристів, що зупинилися у 5 готелях в цьому районі, евакуювали. Відомо про щонайменше одного постраждалого – пожежник, що брав участь у роботах, отримав серйозну травму. Розслідування причин пожежі ще попереду, але наразі є лише одна версія – недбалість під час реконструкції собору, яка тривала до учора, помножена на помилки позаминулого сторіччя, коли 800-річний собор реконструювали вперше.

Жах у Франції, співчуття у світі та винятки з правила

У понеділок ввечері, о 20:00, президент Франції Еммануель Макрон мав звернутися до нації із телевізійним зверненням з приводу чергових протестів "жовтих жилетів".

Це звернення так і не вийшло в ефір. Головна біда Франції цього вечора стала іншою; Макрон терміново вирушив до палаючого собору. "Цього вечора я із сумом спостерігаю, як згоряє частинка кожного з нас", - затвітив він.

Сусіди, друзі та партнери Франції, дізнаючись про події у Парижі, поспішали висловити співчуття та заявити про співпереживання; про удар в серце, як глава МЗС Німеччини Маас; про спільний біль, як віце-президент США Пенс.

Не обійшлося і без дивних заяв.

Багатьох здивував президент США Дональд Трамп, який одним із перших затвітив про жах від побаченого, але не втримався від вказівок. Він припустив, що для гасіння пожежі варто задіяти авіацію. "Ви маєте діяти швидко", - скерував президент США, викликавши дискусію під своїм повідомленням.

Та неоднозначність слів Трампа – дрібна деталь у порівнянні з деякими заявами, що пролунали з України.

Зокрема, йдеться про твіт Тараса Березовця – політтехнолога та журналіста телеканалу "Прямий", який тісно співпрацює з Банковою – він жартома пов’язав пожежу з рішенням французької влади зустрітися із опонентом Порошенка, Володимиром Зеленським.

"Макрону пощастило, що після приїзду Зеленського згорів лише Собор Паризької Богоматері. Міг би і Єлисейський палац (резиденція президентів Франції) спалахнути", - дописав Березовець.

Його твіт викликав обурення його підписників без дій з боку автора, а згодом на допис довелося реагувати і послу Франції.

"Як вам не соромно?! Ганьба", - написала вона, отримавши вибачення у коментарях від інших представників президентської медійної команди.

Співчуття Франції та своєму французькому колезі висловили і президент Порошенко, і глава МЗС Павло Клімкін.

Однак окремі сумнівні жарти на цю тему з’явилися у мережі і від інших дописувачів.

Що згоріло та що вціліло

Новини, що надходили з Парижа у перші три години від початку пожежі, були одна бентежніша за іншу, а від кадрів історичної пам’ятки, охопленої полум’ям, буквально наверталися сльози, однак ближче до півночі настав час заспокійливих повідомлень.

Інтенсивність пожежі почала спадати.

Башти та вхід до собору не вигоріли так, як його алтарна частина. А згодом стало відомо, що пожежні врятували деякі найважливіші цінності, що зберігалися в будівлі. Головний скарб – терновий вінок, що, як вважається, наділи на Ісуса Христа дорогою на місце його розп’яття.

Цей вінок вважають однією з найбільших реліквій християн.

Він сторіччями зберігався саме тут, у Нотр-Дамі, у золотій оправі, прикрашеній коштовним камінням. Доля цієї реліквії особливо цікавила вірян. Символізму додавало і те, що саме у понеділок у католиків та інших християн західного обряду розпочався страсний тиждень перед Пасхою...

Після опівночі мерія повідомила: вінок врятований.

Разом з ним – і деякі найцінніші речі, що зберігалися у захищеній від пожежі скарбниці Нотр-Даму, як-то туніка Святого Луї. Пожежники перенесли їх до мерії – у місце, нехай не пристосоване для зберігання цінностей, але явно безпечніше за напівзруйнований собор.

А глибоко вночі до Собору дозволили увійти першим цивільним, в тому числі президентові Макрону та кільком журналістам – попри те, що дах продовжував тліти і згори час від часу падали рештки дерев’яної конструкції.

Фото Le Figaro

Перші кадри з храму після пожежі додавали надій на краще. Як з’ясувалося, значна частина стін у його передній частині лишилися неушкодженими.

Так, дерев’яні конструкції і дах вигоріли; так, дві третини даху та шпиль собору обвалилися; так, унікальні вітражі втрачені у вогні; так, алтарна частина серйозно пошкоджена, включаючи не лише оздоблення, а й частково стіни.

Але каркас, основа будівлі значною мірою була збережена – і схоже, це сталося значною мірою саме завдяки обережним діям паризьких пожежних.

А отже, про знищення Собору Паризької Богоматері говорити не доводиться – навіть попри те, що значну частину стін доведеться відбудовувати

Варто додати, причино такої активної та масштабної пожежі стало те, що при будівництві собору (а воно тривало від 1163 до 1345 року) дуже активно використовувалося дерево. Зовні Нотр-Дам видається монументальним та складеним із суцільного каменю, але насправді у стінах були зашиті тисячі дубових балок. Ба більше, французькі реставратори ще раніше мели зауваження до попередньої реконструкції будівлі, яка мала місце у 19-му сторіччі. Тоді архітектор, що керував роботами, дозволив повторно використовувати дерев’яні елементи несучих конструкцій. Зараз багато з них знищив вогонь.

Ще одна позитивна новина – кілька знаменитих статуй з даху собору лишилися взагалі неушкодженими.

Il y a quelques jours, j'avais vu un reportage sur les statues qui ont été descendues pour être restaurées.

Elles, au moins, ont été sauvées.https://t.co/9QD55DxFjl — Pière Salard (@PeSalard) 15 квітня 2019 р.

Нещодавно їх зняли з будівлі та відправили реставраторам. А отже, після відбудови собору оригінальні статуї повернуть на місце. А в тому, що Нотр-Дам відбудують, наразі не має сумніву ніхто.

"Нотр-Дам повернеться!"

Паризька прокуратура розпочала розслідування причин пожежі, але наразі Францію найбільше цікавить питання не "хто винен", а "що робити".

При чому принципова відповідь на нього вже є. Ніхто не ставить під сумнів, що перлина Парижу, яку щороку відвідувало 12 мільйонів людей (і це не враховуючи мільйонів тих, хто милувався, просто проходячи повз собор) – обов’язково буде відновлена.

Про це, зокрема, заявив президент Еммануель Макрон.

Те, що сталося – це жахлива трагедія. І хоча битва ще не до кінця виграна, найгіршого вдалося уникнути

У своїй заяві після того, як вогонь був локалізований, Макрон гарантував що святиня повернеться. Кожен зможе взяти посильну участь у відновленні паризького Нотр-Даму. "Цей собор був побудований понад 800 років тому, та й у наступні сторіччя він покращувався та добудовувався. Тепер ми – всі разом – відбудуємо його", - наголосив Макрон, подякувавши пожежним, яких, за його даними, працювало близько 500.

І не лише він був вдячний вогнеборцям. Французькі ЗМІ поширюють відео того як люди на вулицях зустрічали рятувальників, що їздили за водою від місця пожежі.

Notre Dame : comme ce fut le cas de nombreuses fois ce soir, les pompiers applaudis par les centaines de personnes qui ont assisté à l'incendie #paris #NotreDame pic.twitter.com/CuS9tYiij3 — Thibault Izoret (@TIM_7375) 15 квітня 2019 р.

У вівторок у Франції розпочнеться загальнонаціональний збір коштів, і вже відомо про перші пожертви.

Інвестиційна компанія Artemis, що належить французькій родині Піно, вже оголосила, що перерахує 100 мільйонів євро на відбудову Собору Паризької Богоматері.

Цієї ночі увага до пожежі була безпрецедентною. Аналітики Le Figaro порахували, що за перші 10 годин з'явилося 1,6 млн твітів із підтримкою Франції – від політиків, міжнародних лідерів і просто читачів.

Тому немає сумнівів, що пересічні громадяни, як у Франції, так і за її межами докладуться до цього. Європейська правда опублікує дані камапанії щодо пожертв від громадян України, щойно вони стануть доступними.