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У Мадриді вибухом газу знесло цілий поверх будинку, 16 людей постраждали

П'ятниця, 5 квітня 2019, 17:51

У Мадриді в результаті вибуху газу знесло останній поверх 16-поверхового будинку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Причиною вибуху у будинку, в якому мешкають 78 родин, ймовірно, став витік побутового газу. Повідомляється, що мешканці будинку до того скаржилися на незвичний запах.

У рятувальній службі Мадрида зазначили, що попри видовищність самого вибуху, лише 16 людей отримали незначні поранення і називають ситуацію не інакше як дивом.

Мешканців нижніх поверхів наразі евакуювали, ймовірно, до ранку суботи вони не зможуть повернутися у свої квартири.

В результаті вибухової хвилі були пошкоджені вікна і балкони сусідніх будівель. Загалом вибухом зачепило п'ять споруд.

Також в результаті падіння уламків цегли пошкоджені припарковані внизу автомобілі.

Пожежники стверджують, що ризику обвалу конструкції будинку, де стався вибух, немає, однак необхідні серйозні ремонтні роботи.

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