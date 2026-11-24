Профспілка німецьких поліцейських підозрює, що електронні листи з погрозами про мінування шкіл є цілеспрямованою спробою дестабілізувати роботу поліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Останнім часом численні школи отримували повідомлення про замінування.

Ці анонімні електронні листи викликали тривогу серед вчителів, учнів та батьків по всій Німеччині. Німецька поліцейська профспілка (GdP) у Берліні підозрює, що серія повідомлень про замінування шкіл є цілеспрямованою кампанією, спрямованою на поширення страху та відчуття небезпеки.

Мета полягає в тому, щоб "дестабілізувати", заявив речник GdP Бенджамін Єндро. "Кожен, хто має дітей, природно, відразу ж занепокоївся", – заявив він.

У понеділок багато шкіл по всій Німеччині отримали анонімні повідомлення про загрозу вибуху електронною поштою. За словами Єндро, поліція швидко змогла зняти тривогу. Органи безпеки не виявили конкретної загрози.

Речник GdP висловив скептицизм щодо того, чи вдасться остаточно встановити особу автора електронних листів: "Навіть з урахуванням усієї професійної роботи наших колег я не зовсім оптимістичний щодо того, що нам вдасться точно визначити, звідки це надійшло".

Напередодні електронні листи з погрозами надійшли також до низки шкіл у Данії.

Нагадаємо, 12 листопада понад 3 700 шкіл в Італії отримали фейкові попередження про загрозу вибухів, проте переважна більшість із них вирішила продовжити роботу, дотримуючись нових рекомендацій уряду щодо реагування на подібні загрози.