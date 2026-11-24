Очікується, що загальнонаціональний страйк працівників державного сектора Греції, який відбудеться у середу, спричинить значні перебої для пасажирів та мандрівників, що позначиться на авіарейсах та морських перевезеннях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У заяві профспілки державних службовців ADEDY йдеться, що страйк проводитиметься з метою змусити уряд відновити сезонні надбавки у розмірі двох повних місячних окладів, які державні службовці втратили під час фінансової кризи 2010–2018 років.

Профспілки працівників STASY, оператора мережі афінського метро та трамваїв, оголосили, що транспорт курсуватиме з 9:00 до 18:00, тоді як остаточні рішення щодо автобусів, тролейбусів та приміської залізниці (Proastiakos) ще не ухвалено.

До страйку приєднаються працівники цивільної авіації, що вплине на рейси, заплановані з опівночі до 23:59 середи. Однак поки що не з’ясовано, чи призведе це до скасування або затримок комерційних рейсів. Мандрівникам слід зателефонувати до своєї авіакомпанії для отримання додаткової інформації.

Пороми залишатимуться пришвартованими у всіх портах, оскільки три профспілки працівників морського транспорту оголосили про свою участь у страйку. До акції приєдналися: Всегрецька спілка інженерів торгового флоту (PEMEN), Всегрецька спілка нижчого машинного персоналу "Стівенсон" та Всегрецька спілка моряків торгового флоту (PENEN).

Всегрецька федерація моряків (PNO) не оголошувала страйк.

У страйку також беруть участь вчителі державних шкіл (OLME), що спричиняє перебої у роботі шкіл, хоча загальнонаціонального закриття шкіл не очікується. Батькам та учням державних шкіл рекомендується телефонувати до своїх навчальних закладів щодо будь-яких змін.

Станом на ранок вівторка профспілка працівників приватного сектора GSEE не приєдналася до загальнонаціонального протесту.

Державні службовці зберуться о 10:30 біля Пропілей у центрі Афін, біля пам’ятника Венізелосу в Салоніках та в інших місцях. По всій Греції очікується понад 70 акцій протесту.

По всій Італії 20 листопада пройшли загальний страйк та демонстрації – представники профспілок заявили про участь 1,5 млн людей у сотні міст.

В Іспанії профспілки залізничників 17 листопада оголосили новий 24-годинний страйк з вимогою підвищення безпеки на залізничних коліях після аварії в Урді у провінції Толедо, в якій загинуло 69 людей.