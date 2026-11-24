Польські ЗМІ дізналися деталі про дрон, який порушив повітряний простір країни
Новини — Вівторок, 24 листопада 2026, 10:59 —
Польські ЗМІ дізналися, що безпілотний літальний апарат, який уночі порушив повітряний простір Польщі, був оснащений реактивним двигуном.
Про це дізналася польська радіостанція RMF24, пише "Європейська правда".
За даними радіостанції, дрон з реактивним двигуном пролетів 20 км углиб Польщі та перебував у повітряному просторі країни протягом дев’яти хвилин.
Зазначається, що вторгнення російського безпілотника відбулося в понеділок, 23 листопада, незадовго до півночі.
У Міноборони Польщі стверджують, що Росія не випадково спрямувала дрон через український кордон.
Вранці у вівторок, 24 листопада, у Польщі збереться засідання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки.
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