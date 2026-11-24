Польські ЗМІ дізналися, що безпілотний літальний апарат, який уночі порушив повітряний простір Польщі, був оснащений реактивним двигуном.

Про це дізналася польська радіостанція RMF24, пише "Європейська правда".

За даними радіостанції, дрон з реактивним двигуном пролетів 20 км углиб Польщі та перебував у повітряному просторі країни протягом дев’яти хвилин.

Зазначається, що вторгнення російського безпілотника відбулося в понеділок, 23 листопада, незадовго до півночі.

У Міноборони Польщі стверджують, що Росія не випадково спрямувала дрон через український кордон.

Вранці у вівторок, 24 листопада, у Польщі збереться засідання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки.