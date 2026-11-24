Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у вівторок, 24 листопада, вирушає до Закарпаття.

Про це він повідомив у Facebook, передає "Європейська правда".

Мадяр заявив, що під час візиту він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а також з лідерами угорської громади.

Він наголосив, що це перший візит прем’єр-міністра Угорщини на Закарпаття з 2015 року.

Мадяр додав, що разом з очільницею Міністерства закордонних справ Угорщини Анітою Орбан вони відвідають кілька угорських установ.

13 листопада Мадяр заявив, що міністри закордонних справ України та Угорщини наразі обговорюють, чи може відбутися двостороння зустріч лідерів до кінця листопада на Закарпатті.

17 листопада Аніта Орбан після атаки РФ на Закарпаття заявила, що висловлює солідарність з угорською громадою та з усім українським народом, який вже майже п’ять років щодня змушений стикатися з жахами війни.

23 листопада Мадяр під час виступу у парламенті анонсував свій візит на Закарпаття.