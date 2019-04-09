Барньє: ЄС готовий відкласти Brexit, на скільки - залежить від аргументів Лондона

ЄС готовий надати Британії більше часу для пошуку парламентської більшості, необхідної для схвалення угоди про вихід з ЄС, заявив головний переговорник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство Reuters.

Напередодні саміту лідерів ЄС, на якому буде прийнято рішення про надання Великій Британії ще однієї відстрочки Brexit, Барньє підкреслив, що термін можливої відстрочки після поточної дати Brexit 12 квітня буде залежати від обгрунтування, представленого прем'єр-міністром Терезою Мей.

"Тривалість відтермінування має відповідати меті будь-якого такого відтермінування", - заявив Барньє на прес-конференції у вівторок, після того, як прозвітував перед міністрами закордонних справ ЄС.

"Наша мета - упорядкований Brexit. Вихід без угоди ніколи не відбудеться з бажання ЄС. Щоб уникнуту виходу без угоди, Британія повинна схвалити угоду", - сказав Барньє.

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Хоча ЄС вже відхилив прохання Терези Мей про відстрочку до 30 червня, Євросоюз не готовий піти найбільш руйнівним шляхом – щоб у п’ятницю Британія вийшла без угоди.

Євросоюз готовий надати Великій Британії довготривалу відстрочку, але вимагає, щоб Британія взяла участь у виборах до Європарламенту в травні, "щиро співпрацювала" та не підривали важливі реформи в ЄС і інституції блоку, якщо залишатиметься членом тривалий час.