Барнье: ЕС готов отложить Brexit, на сколько – зависит от аргументов Лондона

ЕС готов предоставить Британии больше времени для поиска парламентского большинства, необходимого для одобрения соглашения о выходе из ЕС, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство Reuters.

Накануне саммита лидеров ЕС, на котором будет принято решение о предоставлении Великобритании еще одной отсрочки Brexit, Барнье подчеркнул, что срок возможной отсрочки после текущей даты Brexit 12 апреля будет зависеть от обоснования, представленного премьер-министром Терезой Мэй.

"Продолжительность отсрочки должна соответствовать цели любой такого отсрочки", - заявил Барнье на пресс-конференции во вторник, после того, как отчитался перед министрами иностранных дел ЕС.

"Наша цель - упорядоченный Brexit. Выход без соглашения никогда не произойдет из-за желания ЕС. Во избежание выхода без соглашения Великобритания должна одобрить соглашение", - сказал Барнье.

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Хотя ЕС уже отклонил просьбу Терезы Мэй об отсрочке до 30 июня, Евросоюз не готов идти самым разрушительным путем - чтобы в пятницу Великобритания вышла без соглашения.

Евросоюз готов предоставить Великобритании долговременную отсрочку, но требует, чтобы Великобритания приняла участие в выборах в Европарламент в мае, "искренне сотрудничала" и не подрывала важные реформы в ЕС и институты блока, если будет оставаться его членом длительное время.