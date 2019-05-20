Служби безпеки Британії зірвали 19 великих терактів за останні два роки

Служби безпеки Великої Британії попередила 19 великих терористичних актів за останні два роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Глава МВС Британії Саджид Джавід заявив, що 14 зірваних терактів планували ісламісти і п'ять були мотивовані крайньою правою ідеологією.

"Але це лише головні цифри. Для кожного нападу, якому вдалося запобігти, є ще десятки, які ніколи не мали шансу початися. І, незважаючи на цю вражаючу роботу, темп активності терору зростає", - сказав Джавід.

Він підтвердив плани розглянути визначення частин Сирії та, можливо, Західної Африки, як зон терору, відвідування яких заборонено для британських громадян.

Міністерство внутрішніх справ Британії також намагатиметься запровадити нові закони та оновити законодавство про державну зраду для боротьби з діяльністю агентів ворожих держав.