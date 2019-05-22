Турецькі військові почали вивчати експлуатацію систем С-400 в Росії

Міністр оборони Туреччини повідомив, що Анкара відправила в РФ своїх військовослужбовців проходити підготовку для експлуатації системи ПРО С-400, незважаючи на заперечення США і НАТО проти рішення Анкари придбати російські ракетні системи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

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За словами Хулусі Акара, навчання протривають декілька місяців.

Крім того, стверджує міністр, Туреччина "готується" і "розглядає всі варіанти" проти можливих санкцій США щодо Туреччини в зв'язку з покупкою.

Туреччина неодноразово заявляла, що угода про покупку С-400 є "завершенною угодою" і не може бути скасована. Але Акар сказав, що офіційні особи США наполягають на тому, що "жодна угода не є завершеною угодою".

Угода Туреччини з Росією щодо С-400 погіршила відносини Анкари та Вашингтона. США вважають, що російська система несумісна з системами НАТО, і може поставити під загрозу програму винищувачів США F-35, партнером якої є Туреччина.

Як повідомлялося, США розширюють санкції проти РФ на кілька підприємств, серед яких московський завод "Авангард", на якому виготовляють ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.