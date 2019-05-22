Президент думає, як зрушити з "мертвої точки" переговори по Донбасу - Пристайко

Президент України Володимир Зеленський працює над тим, щоб активізувати переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив новопризначений заступник глави адміністрації президента Вадим Пристайко.

"Ми тільки що кілька годин говорили з президентом про те, яким чином можна зрушити процес, який застряг на мертвій точці:" Мінськ ", всі процеси, включаючи миротворчий, Тристоронню контактну групу," нормандський формат, телефонні переговори лідерів (мова йде про розмову президента Франції, канцлера Німеччини і президента Росії - ред.) ", і які відбудуться найближчим часом", - цитує Пристайка "Інтерфакс-Україна".

Пристайко зазначив, що українська сторона зараз хоче дізнатися про результати телефонної розмови Володимира Путіна, Еммануеля Макрона і Ангели Меркель, і буде планувати свої подальші кроки.

Він також окремо підкреслив, що курс України на зближення з НАТО закріплено в Конституції України, і його підтримує більшість населення країни.

"Курс на НАТО зафіксовано в українській Конституції, і його поділяє щонайменше половина населення України. І більшість нашого парламенту. Я думаю, це всім зрозуміло", - сказав він.

Пристайко зазначив, що ЄС і НАТО - це "ті партнери, без яких Україна не виживе".