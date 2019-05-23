Выборы в Европарламент: в четверг евродепутатов выбирают Британия и Нидерланды

Великобритания и Нидерланды 23 мая начинают четырехдневный процесс голосования на выборах в Европейский парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Более 400 миллионов избирателей в 28 странах имеют право принять участие в выборах 751 евродепутата, в выборах участвует и Великобритания, которая не смогла выйти из ЕС 29 марта, как было запланировано.

Brexit -партия, сформированная совсем недавно евроскептиком Найджелом Фараджем, лидирует в последних британских опросах общественного мнения с солидным отрывом.

"Мы стараемся провести мирную политическую революцию в этой стране", - сказал Фарадж на заключительном митинге партии во вторник.

В Нидерландах у евроскептиков также есть все шансы стать лидером. Антимиграционное евроскептическая партия "Форум за демократию" (FvD), которая была создана в 2016 году и известна своей инициативой о референдуме относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, на котором жители Нидерландов высказались против их ратификации этой страной соглашения, согласно опросам, набирает 15% - почти столько же как и руководящая партия с премьером Марком Рютте во главе.

Лидер партии Тьери Бодет критикует миграцию, известен противоречивыми комментариями в отношении женщин и хочет выхода Нидерландов из Евросоюза. На местных выборах в марте "Форум за демократию" получил первое место, обогнав партию Рютте.

По всему континенту национальные лидеры пытаются мобилизовать своих сторонников, чтобы противостоять популистскому всплеску. Однако, согласно прогнозам, правые популисты укрепят свои позиции в новом составе Европарламента.

Маттео Сальвини с итальянской антимигрантской "Лиги" и Марин Ле Пен из ультраправого "Национального собрания" во Франции хотят, чтобы их группа "Европа наций и свобод"стала третьей по величине в Европарламенте.

Однако подъем евроскептиков, как ожидается, не охватит весь блок, а избиратели в Испании, Ирландии и странах Балтии продемонстрируют твердую поддержку ЕС.

Это девятые выборы в Европейский парламент с момента их введения в 1979 году, и явка избирателей каждый раз падала, достигнув 43% в 2014 году.

В пятницу выборы в Европарламент пройдут в Чехии и Ирландии, а в субботу - в Латвии, Мальте и Словакии. Но большинство стран будут голосовать в воскресенье, результаты ожидаются в ночь на понедельник.