Air France не призупинить польоти в Україну, з’явився зимовий розклад
Четвер, 23 травня 2019, 16:36
Air France надалі виконуватиме польоти в Україну в сезоні зимової навігації 2019/2020 років і буде виконувати рейси Париж-Київ.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Раніше портал Avianews повідомив, що французький перевізник призупинить польоти в Київ на період зимової навігації, пославшись на відсутність квитків у системі після 26 жовтня 2019 року.
Проте потім авіакомпанія оновила "зимовий" розклад і рейси в Київ знову з’явились в системі.
Авіакомпанія здійснює щоденні регулярні рейси з Києва в паризький аеропорт Шарль-де-Голь.
Як повідомлялося, авіакомпанія British Airways восени припинить виконання польотів за своїм єдиним маршрутом в Україну Київ-Лондон.
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