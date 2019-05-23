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Air France не призупинить польоти в Україну, з’явився зимовий розклад

Четвер, 23 травня 2019, 16:36

Air France надалі виконуватиме польоти в Україну в сезоні зимової навігації 2019/2020 років і буде виконувати рейси Париж-Київ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Раніше портал Avianews повідомив, що французький перевізник призупинить польоти в Київ на період зимової навігації, пославшись на відсутність квитків у системі після 26 жовтня 2019 року.

Приклад бронювання на лютий 2020 року
Приклад бронювання на лютий 2020 року

Проте потім авіакомпанія оновила "зимовий" розклад і рейси в Київ знову з’явились в системі.

Авіакомпанія здійснює щоденні регулярні рейси з Києва в паризький аеропорт Шарль-де-Голь.

Як повідомлялося, авіакомпанія British Airways восени припинить виконання польотів за своїм єдиним маршрутом в Україну Київ-Лондон.

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