"Венеціанка" проаналізує закон про мову

Європейська комісія за демократію через право, відома як Венеціанська комісія, отримала запит та проаналізує закон про функціонування української мови як державної.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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"Листом, датованим 22 травня, глава моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи запросив думку Венеціанської комісії щодо закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті організації 22 травня.

Моніторинговий комітет ПАРЄ очолює британський консерватор Роджер Гейл.

Згодом стало відомо, що оцінка "Венеціанки" про мовний закон буде до кінця року.

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Нагадаємо, колишній президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. А 16 травня закон був опублікований в офіційній пресі.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав неприйнятним закон про мову, бо він нібито порушує права угорської меншини.

Додамо, закон містить рекомендації Венеціанської комісії щодо врахування інтересів національних меншин.