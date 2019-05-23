Оцінка "Венеціанки" про мовний закон буде до кінця року

Європейська комісія за демократію через право, відома як Венеціанська комісія, проаналізує український закон про мову та оприлюднить свої висновки до кінця цього року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив директор з комунікацій Ради Європи Деніел Хольтген.

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"Експертний орган Ради Європи з правових та конституційних питань, "Венеціанська комісія", підготує висновок щодо українського мовного закону до кінця року", - повідомив Хольтген у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Нагадаємо, глава моніторингового комітету ПАРЄ британський консерватор Роджер Гейл 22 травня запросив думку Венеціанської комісії щодо закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Колишній президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної.

16 травня закон був опублікований в офіційній пресі.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав неприйнятним закон про мову, бо він нібито порушує права угорської меншини.