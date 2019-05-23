Генсек НАТО вперше скликав зустріч радників із нацбезпеки через кіберзагрози

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше скликав зустріч радників з національної безпеки країн-членів альянсу для обговорення кіберзагроз.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив під час виступу на Конференції з кіберзахисту в Лондоні.

"Лідери НАТО зустрінуться в Лондоні, 3-4 грудня. На цьому саміті зміцнення нашого кіберзахисту і стійкості стане першочерговим завданням. Ось чому я скликав зустріч радників з національної безпеки в штаб-квартирі НАТО наступного тижня. Ця зустріч стане першою в своєму роді для Альянсу. Це визнання того, що гібридні загрози, включаючи кіберзагрози, потребують повноцінної відповіді урядів", - сказав Столтеберг.

За його словами, НАТО реєструє підозрілу активність проти своїх кіберсистем кожен день і кіберзагрози стануть більш небезпечними з розвитком нових технологій.

Він нагадав, що минулого року лідери НАТО погодилися, що кібератака може стати причиною активації статті 5, в якій атака проти одного союзника розглядається як напад на весь альянс.

"Ми домовилися інтегрувати національні кіберможливості або наступальні в операції і місії Альянсу. Все це зробило НАТО більш ефективним в кіберпросторі", - сказав Столтенберг.