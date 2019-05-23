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У МЗС сподіваються на відкриття додаткових дільниць на закордонному окрузі до виборів

Четвер, 23 травня 2019, 17:47

Держсекретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць сподівається на відкриття декількох додаткових ділянок на закордонному виборчому окрузі до парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На даний момент необхідно, щоб керівники закордонних диппредставництв забезпечили проведення виборів народних депутатів", - сказав Заєць.

Він зазначив, що в МЗС вже створено відповідну робочу групу з підготовки виборів на закордонному окрузі.

"Наше завдання номер один, щодо виборів, створити максимальні можливості для того, щоб всі бажаючі проголосувати за кордоном, мали таку можливість", - додав Заєць.

Він очікує, що вдасться відкрити 1-2 додаткових ділянки за кордоном до парламентських виборів.

Дострокові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.

Під час президентських виборів на деяких закордонних округах були великі черги, зокрема, у Польщі і Чехії.

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