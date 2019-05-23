У МЗС сподіваються на відкриття додаткових дільниць на закордонному окрузі до виборів
Держсекретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць сподівається на відкриття декількох додаткових ділянок на закордонному виборчому окрузі до парламентських виборів.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На даний момент необхідно, щоб керівники закордонних диппредставництв забезпечили проведення виборів народних депутатів", - сказав Заєць.
Він зазначив, що в МЗС вже створено відповідну робочу групу з підготовки виборів на закордонному окрузі.
"Наше завдання номер один, щодо виборів, створити максимальні можливості для того, щоб всі бажаючі проголосувати за кордоном, мали таку можливість", - додав Заєць.
Він очікує, що вдасться відкрити 1-2 додаткових ділянки за кордоном до парламентських виборів.
Дострокові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.
Під час президентських виборів на деяких закордонних округах були великі черги, зокрема, у Польщі і Чехії.