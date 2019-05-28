Екс-баскетболіст, шеф-кухар і "найсумніший комік" обрані в Європарламент

Вибори до Європейського парламенту в неділю у різних країнах виграли кандидати з несподіваними біографіями та професіями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За списком Литовського союзу селян і зелених (ЛСКЗ, "аграрії") у Європарламент пройшов один з найвідоміших литовських баскетболістів Шарунас Марчюльоніс. Колишня зірка спорту, втім, не є членом партії. 54-річний Марчюльоніс - радянський та литовський баскетболіст, заслужений майстер спорту СРСР (1988) і член Баскетбольного Залу слави (2014).

Від австрійських "Зелених" у парламент потрапила зірка телебачення і шеф-кухар Сара Вінер. Вінер виросла у Відні, але побудувала кар'єру завдяки мережі успішних ресторанів і музейних бістро в Берліні. Вінер виступає проти генетично модифікованих продуктів і за підвищення здорового харчування серед дітей та підлітків. Вона також підтримує заборону на пестициди.

Членом Європарламенту від німецької сатиричної партії під назвою "Партія" стане Ніко Семсротт, який називає себе "найсумнішим коміком у світі". У німецьких бюлетенях його професія була зазначена як "тренер з демотивації".

Пункти програми "Партії" здебільшого безглузді. Приміром, політична сила пропонує заборонити людям голосувати в останні 18 років їхнього життя або забирати водійські права у тих, хто заперечує існування змін клімату. Водночас з того часу, як лідер "Партії" і колишній журналіст Мартін Зоннеборн отримав мандат в Європарламенті п'ять років тому, партія стала більш серйозною.