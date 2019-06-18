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Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування

Вівторок, 18 червня 2019, 12:10

Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування.

Про це передає "Європейська правда".

"Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок. Будь ласка, не приходьте до Посольства, допоки про це не буде повідомлено додатково", - повідомило посольство у Twitter.

Нагадаємо, 18 червня в Україну як тимчасовий повірений США прибув посол Вільям Тейлор.

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