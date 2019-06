Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування.

Про це передає "Європейська правда".

"Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок. Будь ласка, не приходьте до Посольства, допоки про це не буде повідомлено додатково", - повідомило посольство у Twitter.

U.S. Embassy Kyiv has received a bomb threat and is investigating. Please do not come to the Embassy until further notice.