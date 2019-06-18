Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування
Вівторок, 18 червня 2019, 12:10
Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування.
Про це передає "Європейська правда".
"Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок. Будь ласка, не приходьте до Посольства, допоки про це не буде повідомлено додатково", - повідомило посольство у Twitter.
U.S. Embassy Kyiv has received a bomb threat and is investigating. Please do not come to the Embassy until further notice.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 18 червня 2019 р.
Нагадаємо, 18 червня в Україну як тимчасовий повірений США прибув посол Вільям Тейлор.
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