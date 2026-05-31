Відомому варшавському адвокату загрожує в’язниця за погрози президенту і главі МЗС Польщі

У Польщі взяли під варту на 3 місяці 48-річного чоловіка, який видавав себе за інших осіб і надсилав до служб інформацію про нібито підготовку замахів на президента та міністра закордонних справ, йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

48-річному чоловікові висунуто 7 звинувачень. Він відповідатиме, зокрема, за видавання себе за осіб, які в минулому обіймали високі державні посади, надсилання фальшивих повідомлень про підготовку замаху на президента та главу МЗС, а також переховування документів, що належать іншим особам, та незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

Поліція повідомила, що 48-річний чоловік додавав до повідомлень незаконно отримані документи та предмети, які мали звинуватити інших осіб і скерувати служби на хибні сліди. В одному з листів були знайдені боєприпаси.

Після силового проникнення до квартири 48-річного чоловіка поліцейські виявили ноутбуки, флешки, картки пам'яті, мобільні телефони. Там також була зброя та боєприпаси.

Чоловік зберігав мав водійські посвідчення, посвідчення особи, посвідки на проживання, що належали іншим особам.

Суд ухвалив рішення про тимчасове ув'язнення 48-річного чоловіка на 3 місяці. Йому загрожує до 8 років в'язниці.

Глава МВС Марчин Кервінський повідомив, що затриманий – це відомий варшавський адвокат.

