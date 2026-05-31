Більшість німців вірять у появу першого ультраправого прем’єра після земельних виборів восени

Більшість жителів Німеччини очікують, що прем'єр-міністром у принаймні одній із трьох земель, де цієї осені відбудуться вибори, стане представник ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це свідчить опитування, проведене інститутом INSA на замовлення Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

69% респондентів вважають цілком імовірним, що восени у одній із трьох земель прем’єр-міністром стане представник "АдН". З них 28% очікують, що прем'єр-міністром від ультраправих буде політик не в одній, а в декількох землях.

Лише 16% вважають, що "АдН" не вдасться прийти до влади хоча б в одній землі, а 15% не визначилися.

Загалом 38% висловилися за заборону "АдН", яка вже давно перебуває під пильною увагою внутрішньої розвідки через можливі екстремістські тенденції, тоді як 47% виступили проти заборони.

У вересні мають відбутися вибори до земельних парламентів у Саксонії-Ангальт, Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні.

Представники правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" ні разу не очолювали уряд жодної з німецьких федеральних земель і не займали посаду прем'єр-міністра.

Раніше глава МВС Тюрингії закликав вжити запобіжних заходів на випадок перемоги "Альтернативи для Німеччини" на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Земельні вибори у Саксонії-Ангальт відбудуться 6 вересня. В опитуваннях перед голосуванням ультраправа партія значно випереджає конкурентів, набравши 41% голосів проти 26% у консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).