В Естонії дозволили рух самокерованих Tesla

Естонія стала третьою країною в ЄС, яка дозволила рух автомобілів Tesla із системами автопілотування на дорогах, слідом за Нідерландами та Литвою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Відзначається, що для цього крок не було потреби у додаткових законодавчих актах, оскільки за кермом завжди повинен перебувати водій, який несе відповідальність за транспортний засіб.

Транспортне відомство Естонії повідомило, що дозволило використання системи допомоги водієві FSD від Tesla на своїх дорогах, визнавши сертифікат типу, який був вперше виданий у Нідерландах.

Протягом найближчих кількох місяців водії нових електромобілів Tesla в Естонії зможуть встановити оновлення програмного забезпечення для автопілотування.

"Це все ще система допомоги водієві, за якої водій несе відповідальність за всю поведінку автомобіля на дорозі та його безпеку і повинен взяти керування на себе, коли це необхідно", – пояснив Юрго Вахтра, керівник Департаменту технічного обслуговування транспортних засобів.

"Водночас сама Tesla відстежує, чи не займається водій сторонніми справами або не дивиться в інший бік. Якщо ні, водія попереджають, що він не звертає уваги на дорожній рух", – додав він.

